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Руска бомбардировка унищожи консулството на Словения в Харков
  Тема: Украйна

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Руска бомбардировка унищожи консулството на Словения в Харков

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  • русия

Най-малко 18 цивилни бяха убити вчера при бомбардировки в Харков

Руска бомбардировка унищожи консулството на Словения в Харков - 1
Унищоженият Градски съвет в Харков,Снимка: UNIAN
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Консулството на Словения в украинския град Харков е било разрушено при бомбардировка, предаде БНР.

Няма пострадали служители, съобщиха от словенското външно министерство, което заклейми руското нападение над Украйна.

Най-малко 18 цивилни бяха убити вчера при бомбардировки в Харков.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не сме вчерашни

    10 3 Отговор
    Това са претоплени манджи напишете нещо ново.

    05:34 02.03.2022

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 10 Отговор
    ТОВА е ЧУДОВИЩНА ЖЕСТОКОСТ
    БОГ да прости загиналите ХОРА а ПУТИН не е ЧОВЕК а убиец агресор

    05:36 02.03.2022

  • 3 Путин не е агресор, а доктор

    10 2 Отговор
    Той излекува света от короната. Той ще избави света и от спина.

    05:41 02.03.2022

  • 4 минувач

    7 3 Отговор
    Много са задръстени тея укри - един фейк не могат да направят като хората

    05:42 02.03.2022

  • 5 WhiteNoise

    3 0 Отговор
    колко миг-а имаха словения :)

    05:55 02.03.2022

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