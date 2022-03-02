Руска бомбардировка унищожи консулството на Словения в Харков

Консулството на Словения в украинския град Харков е било разрушено при бомбардировка, предаде БНР.
Няма пострадали служители, съобщиха от словенското външно министерство, което заклейми руското нападение над Украйна.
Най-малко 18 цивилни бяха убити вчера при бомбардировки в Харков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не сме вчерашни
05:34 02.03.2022
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
БОГ да прости загиналите ХОРА а ПУТИН не е ЧОВЕК а убиец агресор
05:36 02.03.2022
3 Путин не е агресор, а доктор
05:41 02.03.2022
4 минувач
05:42 02.03.2022
5 WhiteNoise
05:55 02.03.2022