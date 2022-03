Подиграха се с Мария Захарова

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова написа иронично от профила си във Фейсбук, че след напускането на веригата McDonald's си е „отишла и надеждата” в Руската федерация.

McDonald's се превърна в поредната голяма западна компания, която преустановява дейност във федерацията заради нейната военна агресия срещу Украйна. Потребител напомни на Захарова какви опашки е имало пред McDonald's в Русия малко преди разпадането на Съветския съюз.

„Опашка в новооткрития McDonald's в Москва. Сега същите опашки са пред банкоматите”, написа потребителят. В момента 150 руски рубли се разменят срещу едно евро. Заради военната агресия на Путин обикновеният руснак вече изпитва тежки икономически трудности. Много руски бизнесмени напуснаха страната заради наложените санкции от западните страни.

McDonald's съобщи вчера, че временно ще затвори всичките си 850 заведения в Русия в отговор на руската инвазия в Украйна. Веригата за бързо хранене каза, че ще продължи да плаща на своите 62 000 служители в Русия, "които са излели сърцата и душите си в нашата марка McDonald's". В отворено писмо до служителите президентът и главен изпълнителен директор на McDonald's Крис Кемпчински написа, че затварянето на заведенията е правилната постъпка. "Нашите ценности означават, че не можем да игнорираме ненужното човешко страдание, което се случва в Украйна", каза Кемпчински. Той добави, че не се знае кога компанията ще може отново да отвори заведенията.

