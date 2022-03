АЕЦ "Чернобил" е напълно изключена, съобщи украинската агенция УНИАН. Това е в резултат от обстрела на нашествениците.

Бойните действия продължават, което прави невъзможно сега да бъде продължен ремонтът и възстановяването на централата.

"Укренерго" наблюдава ситуацията и ще информира за всички изменения, се казва в съобщението.

Външният министър на Украйна Дмитрий Кулеба предупреди в Twitter, че има опасност от изтичане на радиация след спиране на електрозахранването на Чернобилската АЕЦ.

От Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН заявиха, че прекъсването на електрозахранването в атомната електроцентрала в Чернобил "не оказва критично въздействие върху безопасността", предава Ройтерс.

"Топлинният товар на басейна за съхранение на отработено гориво и обемът на охлаждащата вода в атомната електроцентрала в Чернобил е достатъчен за ефективно отвеждане на топлината без нужда от електрическо захранване", се казва в изявление на МААЕ.

Към станцията ще бъдат съединени резервни дизелови генератори, които може да обезпечат нейното захранване за 48 часа. "След това се отключва системата за охлаждане на хранилището за отработено ядрено гориво, което ще доведе до изтичане на радиация", съобщи външният министър на Украйна Дмитро Кулеба. След 48 часа може да стане техногенна катастрофа от световен мащаб, Путин просто унищожава планетата", написа Кулеба.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2