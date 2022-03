Нощна паника на Балканите! Дрон или ракета от Украйна падна в Загреб (ВИДЕО)

В район на хърватската столица Загреб е паднал неидентифициран обект. Чула се е експлозия, на мястото е останал кратер 3 м широк и 1 м дълбок, а районът е отцепен, се казва в изявление на пресслужбата на Министерството на вътрешните работи на републиката.

"След 23:00 ч. местно време полицейското управление в Загреб получи няколко сигнала от граждани, че е усетена експлозия, която е била предшествана от падащ предмет", заявиха от министерството.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски служители, които открили кратера. В близост до него са намерени и два парашута, предаде БГНЕС.

Отбелязва се, че няколко автомобила в близост са били повредени, но няма пострадали. Районът е отцепен и в момента там работят експерти. Полицията призова медиите да не разпространяват непроверена информация.

Експлозията е станала край студентско общежитие "Степан Радич" в загребския квартал "Ярун", посочват от хърватското МВР призовават гражданите да не публикуват снимки и видеоклипове на разбилия се летящ апарат.

В социалните медии обаче за кратко се появиха такива. Военни експерти, цитирани от хърватските медии твърдят, че се касае за украински разузнавателен дрон Ту-141 "Стриж", който поради повреда се е оказал в Хърватия.

"Обектът, който се разби в Загреб, е разузнавателен дрон Ту-141 Стриж. Вероятно поради сериозна повреда той е прелетял над Унгария и се е разбил в Загреб. Наскоро беше обявено, че Украйна е пуснала в експлоатация дронове от съветската епоха и доколкото знам, украинците са единствените в света, които използват дрона Ту-141", обясни пред хърватския "Дневник" Тайлър Рогоуей, експерт по военна авиация и редактор на портала War Zone.

