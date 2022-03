Зеленски: Преговорите продължават

Преговорите между Украйна и Русия ще продължат днес, каза украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от агенция "Ройтерс".

Зеленски съобщи още, че е разговарял вчера по телефона с израелския премиер Нафтали Бенет в рамките на усилията за слагане на край на войната "със справедлив мир". "Нашата делегация също работи за това в преговори с руската страна, заяви украинският президент във видеообръщение през нощта. "Казаха ми, че нещата вървят много добре. Но нека видим. Преговорите ще продължат (днес)", добави той.

Зеленски поздрави служителката на Първи канал на руската държавна телевизия, която в пряк ефир протестира срещу войната в Украйна, преди да бъде задържана, предаде Асошиейтед прес. Украинският президент за пореден път се обърна към руските войници с призив да спрат да се бият. "Предлагам ви шанс да оцелеете", каза той. Зеленски също така обяви план за рязко понижаване на данъците за бизнеса, за да бъде подкрепена сериозно пострадалата от войната украинска икономика.

Absolutely astonishing. During Russian Channel 1’s evening news broadcast, a woman ran onto the set with a sign: “No war…Don’t believe the propaganda. They’re lying to you here.” pic.twitter.com/wBdFGtzTsg