107 деца са убити от руската армия

От началото на руската агресия в Украйна най-малко 107 деца са били убити, съобщи украинската прокуратура. Три седмици изминаха от началото на военната инвазия на Русия в Украйна.

107 деца са убити, а над 120 са ранени. Най-много са жертвите в Киев, Харков, Донецк, Суми и Херсон. При обстрели на руския агресор са били поразени 410 учебни заведения, част от които са напълно разрушени. Голям брой болници също са били атакувани от руската армия. Президентът на РФ Владимир Путин излъга, че руската армия ще атакува само военни обекти от стратегическо значение за Киев. Заради войната над 3,1 милиона украинци вече са напуснали страната.

Президентът на САЩ Джо Байдън за пръв път окачестви руския си колега Владимир Путин като "военнопрестъпник". "Това е един военнопрестъпник", каза Байдън в отговор отправен от журналистка въпрос в Белия дом. Досега нито един американски представител не бе използвал думите "военнопрестъпник" и "военни престъпления" във връзка с действията на Русия в Украйна. Русия всеки ден извършва военни престъпления в Украйна, убивайки невъоръжени жени и деца.

A dog toy and a bag of coffee. This is what 3-year-old Amina grabbed in her little bag when she fled her home in #Ukraine.



As UNICEF ramps up operations to support children in the country and at its borders, you can help by donating today. pic.twitter.com/Hkq4RAj1Qm