Русия стана за смях в ООН

Евтината руска пропаганда отново удари на камък. Този път за смях стана постоянният представител на РФ в ООН Василий Небензя, чиято лъжа беше изобличена пред очите на света.

Небензя цитира статия от изданието „Медуза“, в която доброволка от украинските сили за териториална отбрана споделя как руските войници в Буча са дали дажбите си на хора, скрили се в мазето на къща. Небензя обаче пропуска втората част от това изречение, в което украинката казва, че след това руските войници са хвърлили граната в мазето.

Постоянният представител на Украйна в ООН Сергей Кислица попита руския си колега защо не е посмял да цитира цялото изречение от въпросната статия, а само частта, която е угодна на Кремъл. „В това се изразява хуманитарната помощ на Русия в Украйна – първо ви даваме храна, после хвърляме граната“, посочи украинският дипломат.

В град Буча, намиращ се близо до столицата Киев, руските окупационни войски – преди да бъдат разгромени от украинската армия – извършиха чудовищни военни престъпления срещу местното цивилно население. Стотици цивилни край Киев бяха разстреляни на улицата, а десетки момичета и жени бяха изнасилени от руските войници. Руската пропаганда, включително Небензя, продължава да твърди, че в Буча руските войници не са убили нито един гражданин, а снимките с трупове по улиците са инсценировка с участието на актьори. Вижте как Василий Небензя бе разобличен пред очите на света:

