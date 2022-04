Кремъл: Нямаме право да говорим за потъналия кораб „Москва“

Кремъл отказа да разкрие подробности за жертвите при потъването на руския ракетен крайцер "Москва". Родители на моряци призоваха за истината за изчезналите им деца, но не я получиха.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че няма право да коментира този случай, и прехвърли отговорността на руското Министерство на отбраната. Военно ведомство, от своя страна, също мълчи. Руският ракетен крайцер, флагманът на Черноморския флот на РФ, потъна преди дни в Черно море, след като по данни на Киев беше поразен от украински ракети „Нептун“ . Версията на Москва е, че бурното море е погълнало кораба след пламнал пожар.

Крайцерът може да превозва до 680 души екипаж. Смята се, че по време на инцидента на борда е имало 500 моряци. В първите часове след информацията за пожар на борда, Русия обяви, че е евакуирала успешно всички моряци. Семействата им обаче искат да знаят истината, защото техните синове са в неизвестност. Русия продължава да мълчи както за броя на загиналите моряци на кораба „Москва“, така и за жертвите във войната срещу Украйна, които по данни на Киев са 21 000 от 24 февруари досега.

