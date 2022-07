Руските войници избягаха от Змийския остров

Руската „безаналогова“ армия премина за пореден път в режим на паническо бягство от Украйна. Този път – от Змийския остров в Черно море. Руските окупатори на острова избягаха от него, което е нов голям успех за украинските въоръжени сили. През последните дни островът бе подложен на масивен обстрел от украинските сили.

На 24 февруари руската армия, по нареждане на Владимир Путин, започна пълномащабна непредизвикана война срещу Украйна, която продължава и до днес. Руснаците бяха разгромени в Киевска област и избягаха обратно в Беларус и Русия, откъдето влязоха на украинска земя в края на февруари. Сега бягат и от Змийския остров.

И двете бягства руската пропагандна машина се опитва несполучливо да представи всъщност като знак на „добра воля“ от страна на Москва. Руското военно министерство обяви, че се „изтегля от Змийския остров в жест на добра воля“. Кремъл не дава логично обяснение защо изведнъж сега, близо 130 дни след началото на войната, решава да си плюе на петите. Подобно беше оправданието на окупаторите и за Киевска област. В продължение на седмици те изнасилваха деца и жени там и извършваха военни престъпления, преди отново без контекст да обявят, че „се изтеглят в знак на добра воля“.

Змийският остров в Черно море е важен стратегически. Още от първите дни на войната руснаците се насочиха именно към него. Според анализатори тази победа на Украйна може да ѝ позволи отново да изнася зърно от пристанището в Одеса. Това е от решаващо значение за украинската икономика и глобалното предлагане на храни. Русия наложи военноморска блокада на Украйна, блокирайки опитите ѝ да изнася зърно и селскостопански продукти към Европа и света. Освен това Змийският остров се превърна в символ на украинската съпротива срещу руския агресор. Когато през февруари руският флот призова украинските войници на острова да се предадат, получи отговор: „Русский военный корабль, иди на хуй!“.

Според Киев руските военни са искали да превърнат Змийския остров в плацдарм за евентуален десант в Одеса, за да поемат контрол над цяла Южна Украйна и да създадат коридор до Приднестровието. Твърди се, че са разположили и системи за противовъздушна отбрана там. След потапянето на флагмана на руския черноморски флот „Москва“, превземането на Змийския остров е нов стратегически успех за Украйна.

No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

