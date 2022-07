Уникални кадри! Туристи заснеха приближаваща лавина

В Киргизстан туристи оцеляха по чудо от затрупала ги лавина. В планинската верига Тяншан бяха заснети уникални кадри, предадоха световните агенции.

Съобщава се, че десет души, включително девет британци, са оцелели, след като огромна лавина ги е заляла, предаде „Гардиън“. Хари Шимин, един от туристите, публикува зрелищно видео, в което се вижда как лавината бързо преминава километрите от върха на възвишението и буквално затрупва хората.

„Осъзнавам, че поех голям риск. В един момент беше трудно да се диша. Мислех, че ще умра”, разказва Шимин в социалните мрежи. По чудо природната стихия, активирала се заради високите температури, не е взела жертви. Планините Тяншан са част от древния търговски Път на коприната. Кадрите отново доказват колко е красива и величествена природата, но и колко опасна може да бъде.

I suppose there was nowhere to run to, but still! 😳pic.twitter.com/3GE4M4YOxa