Украйна е демилитаризирала 39 000 руски войници

Украйна е демилитаризирала още 150 руски окупатори през последното денонощие, с което броят на убитите руснаци от началото на пълномащабната война достигна 39 000.

Данните са на Министерството на отбраната на Украйна е не са потвърдени от западни източници. Русия, от своя страна, крие броя на убитите руски войници във войната, защото това може да обърне обществените настроения срещу режима на Владимир Путин.

На 24 февруари руската армия започна непредизвикана пълномащабна война, която продължава и до днес. От нейното начало украинските сили са унищожили 1704 руски танка, 221 самолета и 188 хеликоптера. Украйна е унищожила и 863 артилерийски системи, 3920 бронирани превозни средства, 15 кораба и 167 крилати ракети на врага.

Руските окупатори всекидневно извършват военни престъпления в Украйна, убивайки невъоръжени цивилни граждани. До момента са събрани доказателства за 23 143 военни престъпления, извършени от руските войници. Голямата цел на Путин е да окупира още украински земи, и подобно на Крим да проведе незаконни референдуми в тях за присъединяване към Руската федерация.

russian tank destroyed by #UAarmy with Javelin. A job well done!

Video by 92nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/LLY1yYbaP5