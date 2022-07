Руското посолство: Обесете ги!

Посолството на Руската федерация в Обединеното кралство публикува скандален пост в социалните мрежи, в който призовава украински военнопленници да бъдат обесени.

Руското посолство в Обединеното кралство написа в Туитър, че украинските военнопленници "заслужават екзекуция, но смърт не чрез разстрел, а чрез обесване, защото не са истински войници. Те заслужават унизителна смърт", предаде Business Insider.

Туитър скри съдържанието с аргумента, че нарушава правилата на социалната мрежа, свързани с езика на омразата. Постът обаче не беше свален от Туитър, а само скрит. Призивът на руското посолство в Лондон се отнася до военнопленниците от полка „Азов“ - доброволчески отряд, формиран от десни украински националисти, които са интегрирани в националната гвардия на страната от 2014 г., когато Русия анексира Крим.

Съобщението на руските дипломати беше публикувано в деня, в който бе съобщено, че повече от 50 военнопленници от полка са загинали при нападение срещу затворническия лагер в Оленовка в окупирания от Русия регион Донбас. Русия и Украйна се обвиняват взаимно за удара. Киев посочи, че Русия е терористична държава, извършваща военни престъпления, и трябва да бъде призната от международната общност като такава.

💬#Azov militants deserve execution, but death not by firing squad but by hanging, because they’re not real soldiers. They deserve a humiliating death.



A married couple from #Mariupol tell how they were shelled by 🇺🇦forces from #Azovstal. #StopNaziUkraine https://t.co/jyQGEOJFYz