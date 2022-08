В Крим гори нефтобаза

Появиха се съобщения, че гори нефтобаза в село Красногвардейское в Джанкойския район на ​​Крим. Властите обаче все още не са коментирали тази информация, съобщава Би Би Си, предаде News.bg.

В сряда сутринта в граничната с Украйна руска Белгородска област властите съобщиха за експлозии. Според информациите в района на Белгород се е задействана противовъздушната отбрана. "Тази сутрин в Белгород започна с няколко експлозии. Системата за противовъздушна отбрана се задейства. Според информацията, която имам в момента, няма щети и пострадали", написа губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Предишната вечер ръководителят на друг граничещ с Украйна руски регион - Курска област, Роман Старовойт съобщи за минометен обстрел на две гранични села: Алексеевка и Елизаветовка. "В Алексеевка врагът, очевидно, отново се е опитал да унищожи кула на мобилен оператор. ​​В близост до нея е регистриран пожар в растителност, а купчина слама във ферма също се е запалила. В Елизаветовка шест частни домакинства са били повредени, главно покриви и прозорци са повредени. Няма пострадали хора. Животновъден комплекс в Елизаветовка, който отглежда говеда от елитна холандска порода, също е попаднал под обстрел в Елизаветовка. За съжаление повече от 20 животни са били убити", пише губернаторът. Би Би Си не е в състояние да потвърди тези информации.

Напоследък зачестиха инцидентите на окупирания от Русия Кримски полуостров. Преди два дена сработи ПВО в района на град Севастопол, където е базиран руския Черноморски флот. Експлозиите в Крим продължават от 9 август, когато няколко бойни самолета бяха унищожени на военното летище в Новофедоровка близо до Саки. На 16 август Русия съобщи за експлозии във военно поделение край населените места Майское и Джанкой. На 20 август се чуха експлозии в Евпатория и Бахчисарай - тогава там е работила системата за ПВО, каза ръководителят на Крим Сергей Аксенов.

Припомняме, че в рамките на срещата на инициативата "Кримска платформа" Украинският президент Володимир Зеленски се зарече да възстанови украинското управление над анексирания от Русия Крим, ход, който според него ще помогне за възстановяването на "световния ред и закон". Военни складове и петролни бази в Белгородска област също са обект на периодични атаки от украинска страна. На 1 април въздушен удар на украинските военни доведе до пожар в петролна база в Белгород - това беше първия по-сериозен обстрел от страна на украинските военни на руска територия. Русия все по-често обвинява за тези инциденти украински диверсанти, а Украйна обичайно се въздържа да ги коментира официално, но съветникът на началника на кабинета на украинския президент Миайло Подоляк често намеква, че става дума за партизански действия в тила на врага.

Local Telgeram channels report that explosions could be heard in occupied #Krasnohvardiiske, #Crimea. pic.twitter.com/wPGd385shJ