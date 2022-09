Руската армия отново халюцинира

Руските въоръжени сили отново станаха за смях с поредната си нелепа лъжа за войната в Украйна, която те започнаха непредизвикано по заповед на Владимир Путин на 24 февруари.

В ежедневната сводка за развитието на войната Министерството на отбраната на РФ съобщи, че е унищожило 44 единици реактивни системи за залпов огън HIMARS в Украйна – в пъти повече от системите, които американците предоставиха на Киев.

По данни на в. „Вашингтон поуст“ от края на миналия месец до момента САЩ са предоставили на Украйна 16 комплекса HIMARS. Възможно е въоръжените сили на страната-агресор да са имали предвид, че са унищожили 44 дървени макета на HIMARS. Наскоро се появи информация, че украинците заблуждават нашествениците именно с такива, и руснаците изстрелват скъпоструващи ракети по фалшиви цели.

В опита си да излъже руското обществено, че всичко в Украйна „върви по план“, Министерството на отбраната на РФ всекидневно съобщава за несъществуващи загуби, нанесени на украинските сили. Москва обаче продължава да мълчи за огромния брой жертви, които дава в Украйна. Освен в човешка сила, руските военнопрестъпници търпят огромни загуби и във военна техника.

За режима на Владимир Путин става все по-трудно да излъже руските граждани, че печели войната в Украйна. След като бяха разгромени в Киевска област в първите седмици на инвазията, руските окупатори сега преминават в отбрана в Херсонска област. Украйна започна контраофанзива и се надява да получи повече западни оръжия, за да спечели войната и да освободи окупираните от руснаците територии, включително Крим.

🤡#Russia's Ministry of Defense claims its military has destroyed 44 #HIMARS. pic.twitter.com/ss7aKVMaZE