"Пенсиониране на 20" - движението, набиращо все по-голяма популярност

Движението F.I.R.E е хит във фламандска Белгия. То позволява на младите хора на 30 и дори 20-годишни да се пенсионират и да живеят живота, който искат. Движението набира сили след социалните факти от постковидния свят, коментира le monde. Една нова програми поразява фламандска Белгия. Общественият канал VRT предизвиква противоречия, като излъчва F.I.R.E - съкращението за финансова независимост, пенсиониране рано или финансова независимост, ранно пенсиониране. Обобщено на холандски, това дава Vroeg op pensioen (Бързо пенсиониране). Седем млади свидетели обясняват желанието си да не работят. И да направят всичко, за да се пенсионира възможно най-скоро. В добро здраве и с пълни джобове, разбира се. F.I.R.E, вдъхновен от авторите Вики Робин и Джо Домингес, които публикуваха "Вашите пари или вашия живот" ("Your money or your life", 2008), е движение, което се разпространява от Съединените щати и вече има няколко хиляди последователи в Белгия .

Един от принципите му е, че е възможно да се пенсионирате веднага щом натрупате двадесет и пет пъти размера на годишните си разходи. Това е модерна идея за преосмисляне на традиционния начин на живот и изграждане на богатство. Движението придоби популярност сред младите възрастни, които са се отклонили от идеята да работят и спестяват в продължение на десетилетия, преди да се насладят на плодовете на своя труд. Последователите на F.I.R.E. работят усилено, за да натрупат достатъчно богатство в ранна възраст, за да могат да се пенсионират, докато са още млади.

В контекста на F.I.R.E, ранното пенсиониране е много подобно на това, което представлява напускане на ежедневната работа, докато сте млад или на средна възраст, за да прекарате остатъка от дните си в преследване на интереси, които не са водени основно от доходите, които носи на индивида. За много F.I.R.E. Хора, фазата на "пенсиониране" не е краят на всички спечелени доходи, а по-скоро краят на необходимостта да работите, за да можете да се издържате. Много F.I.R.E. последователите се "пенсионират" ,за да прекарват дните си, правейки неща, които обичат, и се научат да монетизират от тях, за да печелят допълнителен доход, който не им е необходим, за да се издържат.