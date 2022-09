Какво знаем за принц Едуард, най-малкият син на Кралицата

Когато става дума за британското кралско семейство, някои членове са по-видими от други. Например, всеки знае покойната кралица Елизабет, крал Чарлз и по-младите кралски особи като принц Хари и принц Уилям. Но някои може да се изненадат да научат, че кралицата и принц Филип всъщност имат четири деца: крал Чарлз, принцеса Ан, принц Андрю и принц Едуард. И четиримата вървяха зад ковчега на майка си, докато той пътуваше от Бъкингамския дворец до Уестминстър Хол, където беше положен за поклонение до погребението в понеделник, 19 септември.

Ето всичко, което трябва да знаете за сина на кралицата, принц Едуард, граф на Уесекс.

Той е най-малкият син на кралицата

Принц Едуард е роден на 10 март 1964 г. Той се ражда като трети в линията за наследяване на трона, след двамата си по-големи братя, принц Чарлз и принц Андрю и по-голямата си сестра принцеса Ан. Сега, след смъртта на кралицата, той е 14-ти в реда на наследяване.

В момента Едуард притежава титлите граф на Уесекс и граф на Форфар, в допълнение към принц

При брак кралските принцове често получават херцогство от монарха; въпреки това, в деня на сватбата на Едуард, той получава титлата граф на Уесекс. Очаква се, че той ще приеме титлата на баща си херцог на Единбург. През март 2018 г. той също получи титлата граф на Форфар, която да използва в Шотландия, като подарък за рождения ден от майка си.

Принц Едуард е женен за графиня Софи, родена Рис-Джоунс

Едуард е единственият от неговите братя и сестри, който не се е развел. Той се ожени за Софи Рис-Джоунс през юни 1999 г. на сравнително скромна, по кралските стандарти, церемония в параклиса "Свети Георги" в замъка Уиндзор, а през юни 2019 г. двойката отпразнува 20-ата си годишнина от сватбата. Щастливата двойка има две деца - лейди Луиз Уиндзор и Джеймс, виконт Севърн.

Сега той е кралска особа на пълен работен ден

След престой в морската пехота и опит за кариера в телевизионен продуцент, Едуард започна да поема много от отговорностите и ангажиментите на покойния си баща, принц Филип, който се оттегли от обществени задължения през 2017 г. Той е особено ангажиран в работата за Наградата на херцога на Единбург, която Филип основава през 1956 г., за да помогне на младите хора да развият житейски и работни умения, както и с фокусирания върху младежта The Earl and Countess of Wessex Trust. Той е председател на попечителите на Фондацията за международна награда на херцога на Единбург от 2015 г.

Говореше се, че и той, и съпругата му са любимци на кралицата

Това са само слухове, но двойката имаше специална връзка с кралицата.„Графиня Софи се доверява и разчита на кралицата по начин, който не бих могъл да кажа, че се прилага за херцогинята на Кеймбридж или херцогинята на Корнуол“, каза кралски помощник пред Daily Mail. „Тя е като друга дъщеря на Нейно Величество, те са толкова близки.“ допълва още източникът.Пожелал да остане анонимен кралски служител каза пред Express: „Едуард се е превърнал в тиха фигура, която не търси внимание или не търси присъствие в медиите. Той и Софи са харесвани, защото са послушни и не се оплакват.“