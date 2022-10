Четирима намушкани с нож в центъра на Лондон

Четирима души са били намушкани с нож в центъра на Лондон, съобщават местни медии.

Нападението е било извършено в Бишъпсгейт, като районът беше отцепен от полицията тази сутрин, цитира news.bg.

Линейка е пристигнала на местопроизшествието, органите на реда са поставили полицейски кордон.

Свидетели твърдят, че става въпрос за "несполучила кражба на велосипед", след която избухнала свада, посочва MyLondon.

Уведомени сме за инцидент тази сутрин на Бишъпсгейт. Нашите служители и екип на Спешна помощ са на мястото. В момента е поставен кордон", съобщи говорител на лондонската полиция.

На видеоклип, публикуван в социалните мрежи, се виждат най-малко осем автомобила за спешна помощ, включително полицейски коли и линейки, които се отправят към мястото на инцидента в Бишъпсгейт.

http:// Omg, 4 people stabbed in Bishopsgate, London at 10am today, unconfirmed reports that it was over a bike theft and people tried to intervene.

Crime is out of control, what will @SadiqKhan do?!



Video from - @AndyCCochrane pic.twitter.com/7taR1f7mL4

— Adam Brooks 🇬🇧 (@EssexPR) October 6, 2022