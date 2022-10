Най-малко 11 загинали и 64 ранени при руските въздушни удари в Украйна

Най-малко 11 души са загинали, а 64 са ранени при руските въздушни удари днес на територията на Украйна, съобщи украинската държавна служба за спешна помощ, цитирана от Ройтерс.

По-рано украинската национална полиция съобщи за поне 10 загинали и 60 ранени в резултат на днешните руски ракетни в различни райони на Украйна.

Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба заяви, че ударите по украински градове са отчаян опит на Москва да промени хода на войната след серията неуспехи, предаде Франс прес.

"Путин е отчаян заради неуспехите на бойното поле и използва ракетен тероризъм в опит да промени ритъма на войната в своя полза", коментира той в Туитър.

No, Putin was not “provoked” to unleash missile terror by “Crimea Bridge”. Russia had been constantly hitting Ukraine with missiles before the bridge, too. Putin is desperate because of battlefield defeats and uses missile terror to try to change the pace of war in his favor 1/2