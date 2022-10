Киев заклейми решението на Путин да обяви военно положение в окупирани територии

Съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски заклейми като "псевдоузаконяване на разграбването" обявеното днес от руския президент Владимир Путин "военно положение" в четири окупирани от Русия украински области, предаде Ройтерс.

"Въвеждането на "военно положение" в окупирани от Русия територии трябва да бъде разглеждано само като псевдоузаконяване на мародерството и разграбването на украинско имущество при поредното "прегрупиране"," написа в "Туитър" Михайло Подоляк. "Това не променя нищо за Украйна. Продължаваме освобождаването и деокупирането на своите територии", добави съветникът на украинския президент.

"Martial law" implementation on the occupied territories by RF should be considered only as a pseudo-legalization of looting of Ukrainians’ property by another "regrouping". This does not change anything for Ukraine: we continue the liberation and deoccupation of our territories.