Путин стреля със снайпер (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин днес лично провери как протича подготовката на мобилизираните на един от полигоните в западната Рязанска област и постреля със снайпер руско производство, предаде ТАСС.

Министърът на отбраната Сергей Шойгу докладва на Путин за хода на подготовката и сработването в подразделенията. Путин инспектира практическите занимания по тактическа, огнева, инженерна и медицинска подготовка и проследи как войниците преодоляват т.нар. десантно-щурмова полоса, а също така наблюдава и упражненията им по борба с бронирана техника на условен противник в близък бой.

Руският лидер посети и многофункционален стрелкови полигон, на който мобилизираните се обучават под ръководството на своите командири и на инструктори с боен опит. Владимир Путин изпробва снайперска пушка "Драгунов", руско производство, след което, екипиран със защитни очила и наушници, произведе няколко изстрела от положение легнал, предаде БТА.

📹WATCH: Russian President Vladimir Putin practices sniper rifle shooting at the training ground in Ryazan region. pic.twitter.com/iVAdG0Up8t