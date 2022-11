Невероятните истории на оцелели от самолетната катастрофа

Когато водата от езерото Виктория започва да нахлува в кабината на самолета, извършващ полет PW494, пътничката Мектрида Самюел веднага разбрала, че трябва да действа бързо, разказва тя, цитирана от Ройтерс. „Единственото, което ми помогна да оцелея, бе това, че съумях да откопчая колана от седалката и да стана веднага“, описва тя първите мигове след падането в събота в езерото на машината на „Пресижън еър“, летяла до Букоба, Танзания. Минути преди това двумоторният турбовитлов самолет с 43 човека на борда навлиза в зона на гръмотевична буря с проливен дъжд.

Очевидец казва, че видимостта е била слаба и машината е била нестабилна, когато е бил предприет погрешен завой към летището и в 8,53 ч. самолетът паднал във водата. Танзанийските власти още не са установили причината за катастрофата, пише БТА,

В часовете и дните след катастрофата започнаха да се появяват съобщения за оцеляване и драматични опити за спасяване. Очевидци на случилото се, сред които и рибарят Маджалива Джаксън, се насочват бързо към полупотъналия самолет, за да помогнат на блокираните хора. Джаксън се гмурка под водата на няколко пъти и успява да комуникира със знаци с пилотите в кабината. Те му предлагат да опита да счупи предното стъкло, но друг спасител казва да не го прави.

На видеокадри от местопроизшествието се виждат рибарски лодки и хора на брега, които теглят към сушата самолета с въжета, вързани към задния стабилизатор. Оцелялата Самюел доплувала до опашката на самолета, където заедно с член на салонния екипаж отворили аварийния изход „След няколко минути дойдоха рибари да ни спасят“, казва тя. По това време спасителните екипи стигнали до пилотите, но те били вече мъртви, защото въздухът им бил свършил. В понеделник на церемония на стадиона в Букоба роднини, религиозни лидери и правителствени представители се поклониха пред ковчезите на 19-те човека, загубили живота си в инцидента. Властите обявиха, че ще наградят за проявената храброст Маджалива Джаксън с един милион танзанийски шилинга (430 долара).

