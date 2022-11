Още един висш руски окупатор се размина на косъм от смъртта

В Мелитопол е извършен опит за покушение срещу заместник-министъра на културата, спорта и туризма на Запорожка област Андрий Бойко. Това съобщи кметът на града Иван Фьодоров.

Нападението е било извършено тази сутрин.

Той обясни, че във входа на къщата, в която живее проруският служител, е избухнал взрив.

"Съдбата на предателя все още е неизвестна. Очакваме новини от силите на съпротивата", пише Фьодоров.

РИА Новости, позовавайки се на Владимир Рогов, също представител на окупационната администрация в областта, съобщава, че Бойко е леко ранен и в момента е в болница.

In occupied Melitopol, there was an explosion in the entrance of the house where Andriy Boyko, the illegally appointed "head of the Department of Culture and Sports" of the Russian Federation, lives.



It is not clear whether Boyko was injured. pic.twitter.com/PS6esvqoZo