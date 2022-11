Латвия: Ракетите на престъпния руски режим вече падат на територията на НАТО

Руските ракети вече падат и на територията на НАТО, в Полша, заяви министърът на отбраната на Латвия Артис Пабрикс.

"Моите съболезнования към полските братя по оръжие. Престъпният руски режим пуска ракети, които падат не само върху украински мирни граждани, но и на територията на НАТО в Полша", написа Пабрикс в профила си в Twitter.

Още новини от Украйна

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime.