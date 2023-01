Още три журналистки са задържани в Иран

Иранските власти са задържали три журналистки през последните два дни, съобщава "Франс прес".

Арестите идват на фона на месеци на протести в страната.

От 16 септември Иран е разтърсен от национални протести, предизвикани от смъртта на 22-годишната кюрдка Махса Амини, след като тя беше задържана от моралната полиция, която съблюдава за спазването на строгите ограничения на Ислямската република върху женското облекло. Протестите прераснаха в най-големите размирици в страната от 2019 г. насам.

Властите твърдят, че стотици хора, включително членове на силите за сигурност, са били убити, а хиляди са били арестувани по време на "безредиците", които според управляващите са подстрекавани от "враговете" на Ислямската република, предаде news.bg.

"През последните 48 часа най-малко три журналистки - Мелика Хашеми, Сайде Шафией и Мехрнуш Зарей, са били арестувани в Техеран", съобщава в. "Етемад", позовавайки се на Съюза на журналистите в Техеран.

http:// Three female reporters arrested in last couple of days in Iran, taken to Evin Prison; Melika Hashemi, Saeideh Shafiei, Mehrnoosh Zarei; charges against them unknown. #IRGCterrorists @EUCouncil @RSF_inter @CommissionerHR @AmnestyIran @UNWatch @hrw @vonderleyen @JosepBorrellF @CNN pic.twitter.com/XbiPzg5JH4

— Ali Javanmardi (@Javanmardi75) January 22, 2023

Вестникът пише, че трите жени са били преместени в затвора "Евин", където са задържани много от арестуваните във връзка с протестите. Не се съобщават причините за трите ареста.

Смята се, че около 80 журналисти са били арестувани от началото на безредиците в страната преди четири месеца.

Шафией е журналист и писател на свободна практика, Зарей пише за различни реформистки издания, а Хашеми работи за издание на име "Шахр".

В края на октомври над 300 ирански журналисти подкрепиха изявление, критикуващо властите за "арестуването на колеги и лишаването им от гражданските им права".