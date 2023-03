Русия заплаши България и Турция

Режимът на Владимир Путин продължава да сипе заплахи към страните, които подкрепят Украйна в борбата ѝ за оцеляване срещу руската агресия.

Володимир Салдо, провъзгласен за лидер на Херсонска област, заяви, че Русия е превърнала Азовско море във вътрешно, а следващата цел е да превърне Черно море във вътрешно. Той направи исторически препратки към Новорусия.

Още новини от Украйна

Антон Геращенко, съветник към Министерство на вътрешните работи на Украйна, написа в Туитър: „Какво ли биха казали Турция, България, Румъния и Грузия по този въпрос?“.

За да превърне Черно море в „свое“, Руската федерация трябва да окупира три натовски държави. Едва ли и малките деца в Русия вярват на тези фантазии, имайки предвид, че за 385 дни война срещу Украйна руската армия още не може да достигне Киев, а вече мечтае за София и Истанбул...

"The sea of Azov already became Russia's internal sea, and I think the Black Sea will soon become one, too" - so-called "governor of Kherson region" Saldo.



What do Turkey, Bulgaria, Romania and Georgia think about that? pic.twitter.com/TBy5iOT9T0