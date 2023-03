Пилот направи нещо уникално: кацна със самолет върху хотел в Дубай

Пилот успя да направи нещо уникално, кацайки със самолет на хеликоптерна площадка на върха на луксозния хотел „Бурдж ал-Араб“ в Дубай.

Полският пилот-акробат Лукаш Чепиела успя да приземи малкия си самолет на може би най-известната хеликоптерна площадка в света, намираща се на покрива на 56-етажния хотел.

Площадката не е предназначена за кацане на самолети, защото е с диаметър едва 27 метра, което прави постижението уникално. Подвигът стана възможен благодарение на екипа от инженери на CubCrafters и известния американски аерокосмически дизайнер Майк Пейти, който направи множество модификации на самолета, използван по време на мисията.

Теглото на самолета е било намалено до 425 килограма. Пилотът се е подготвял за това кацане на височина 212 метра в продължение на две години. Вижте кадри от кацането:

World first 🎯@lc_aerobatics lands a plane on the iconic 56-story @Burjalarab 🤯👏 #bullseye #redbull #givesyouwiiings pic.twitter.com/dLRqJaxPkw