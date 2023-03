Китайското МВнР: Нямаме информация за среща между Зеленски и Си

Китай поддържа комуникация с всички страни по темата за военните действия в Украйна, включително с Киев, увери говорителят Министерството на външните работи в Пекин Мао Нин, коментирайки готовността на Володимир Зеленски да се срещне с китайския президент Си Дзинпин, предава РИА Новости.



"Що се отнася до конкретни подробности, нямам информация, която бих могла да предоставя“, поясни Мао Нин.



В интервю за Associated Press по-рано Зеленски обяви готовността си да приеме китайския президент в Украйна. На 25 март той също поиска преговори с него. Британският вестник The Financial Times съобщи, че Европейският съюз се опитва да убеди Си Дзинпин да преговаря с президента на Украйна, предаде "Фокус".

