Още една държава влезе в НАТО: Турция одобри присъединяването на Финландия

Турският парламент ратифицира присъединяването на Финландия към НАТО. Турция бе последната държава, която трябваше да даде зелена светлина за присъединяване на скандинавската страна към най-могъщия военен алианс.

През 2022 година, седмици след непредизвиканата пълномащабна инвазия на Русия в Украйна, Финландия и Швеция обявиха, че заедно ще се кандидатират за влизане в НАТО. След десетилетия на военен неутралитет двете държави осъзнаха, че трябва да гарантират сигурността си, защото не могат да вярват на нито една дума на военнопрестъпния режим на Владимир Путин.

За да може една държава да влезе в НАТО, тя трябва да получи одобрението на всичките нейни членки. Всички 276 присъстващи депутати в турския парламент гласуваха единодушно в подкрепа на кандидатурата на Финландия – дни, след като парламентът на Унгария също одобри присъединяването на Финландия. Кандидатурата на Швеция обаче, внесена едновременно с тази на Финландия, все още остава блокирана от Анкара.

В изявление, публикувано малко след одобрението на турския парламент, финландският президент Саули Нийнистьо благодари на всички членове на НАТО за подкрепата на тяхното членство. „Финландия ще бъде силен и способен съюзник, ангажиран със сигурността на алианса“, каза Нийнистьо, добавяйки, че Хелзинки е готов да се присъедини към НАТО и очаква с нетърпение да посрещне Швеция възможно най-скоро. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг също приветства ратификацията на присъединяването на Финландия от турския парламент.

В момента в НАТО членуват 30 държави, Финландия ще бъде тридесет и първата. За последно алиансът се разшири през 2020 година с приемането на Република Северна Македония. Членството в НАТО гарантира безусловната сигурност, просперитет и военна модернизация на всяка една от държавите.

