Aвиoиндycтpиятa нa Eвpoпa oчaĸвa пpoблeми c пoлeтитe нa Beлиĸдeн

Нинова: Срещата на Си Дзинпин с Макрон и Фон дер Лайен дава надежда за мир

Срещата в Китай на Си Дзинпин с Макрон и Фон дер Лайен дава надежда за мир. Това написа във Facebook-а си лидерът на БСП Корнелия Нинова. "За ...