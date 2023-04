Блинкън: Контранастъплението на Украйна ще започне през следващите седмици

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън предполага, че контранастъплението на въоръжените сили на Украйна може да започне през следващите седмици. Той изрази тази гледна точка в публикувано в петък интервю за германската медийна група Funke.

"Има две цели за много от приятелите и партньорите на Украйна", каза Блинкън. "Първата е да направим всичко по силите си, за да помогнем на Украйна да продължи да си връща територии. Това включва контранастъпление, което вероятно ще започне през следващите седмици", каза той. "Второ, Киев трябва да бъде подкрепен в изграждането на своя потенциал в средносрочен и дългосрочен план", каза държавният секретар на САЩ.

Той също така добави, че докато руската агресия продължава, западните страни ще "поддържат безпрецедентен натиск от санкции и контрол върху руския износ".

Тази сутрин бе съобщено за изтичането в Интернет на Снимки на секретни документи на Пентагона и НАТО за подготовката на украинска офанзива. Според оценките на американския вестник The New York Times една част от тях са явно променени, но друга изглеждат истински, наоиса Би Би Си. The New York Times се позова на пожелали анонимност източници от администрацията на Байдън.

Документите са с дата 1 март, така че е възможно плановете да са се променили оттогава. В тях не се посочва датата или мястото на предстоящата офанзива, но съдържат информация за това колко бригади Украйна планира да подготви за офанзивата и колко оборудване ще получат. Документите съдържат и информация като дневния разход на боеприпаси за HIMARS.