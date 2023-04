Неочаквана подкрепа! Мъск се застъпи за пост на Медведев в Twitter за изчезването на Украйна

Американският предприемач Илон Мъск отказа да изтрие публикация на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в социалната мрежа Twitter, съобщава ТАСС.

По-рано един от потребителите на Twitter насочи вниманието на Мъск към поста на Медведев от събота, в който съюзникът на руския президент Владимир Путин изрежда защо никой не се нуждае повече от Украйна.

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,…