Путин търси "истински мъже"

Руската армия започна видеокампания за привличане в редиците си на още професионални войници, които да се бият в Украйна, предаде Ройтерс. Призивът на Москва е към всички онези, които искат да покажат, че "са истински мъже" и да заменят обикновения живот на цивилни с този на бойното поле, отбелязва агенцията, предаде БТА.

Рекламният клип, в който звучи енергична музика, се разпространява след доклад на британското военно разузнаване и съобщения в руските медии, подсказващи, че Москва се опитва да набере около 400 000 професионални войници като доброволци в подкрепление за силите си в Украйна. Клипът може да бъде видян в основни социални мрежи в Русия, уточнява Ройтерс.

Рекламният клип предлага на мъжете да подпишат договор с руското министерство на отбраната, като най-ниското възнаграждение е в размер от 204 000 рубли (2495 долара) на месец. "Ти си истински мъж. Бъди такъв", се казва в клипа.

Русия, която твърди, че извършва "специална военна операция", не дава пълна информация за броя на жертвите, но според наскоро изтекли данни на Агенцията за военно разузнаване на САЩ до момента във войната са загинали около 43 000 руснаци. Според същата агенция украинците, загинали в конфликта, са около 17 500.

След като проведе частична кампания за военна мобилизация през септември, в резултат на която десетки хиляди руснаци избягаха от страната, за да не бъдат записани в армията, властите не обмислят възможността за повторна кампания за мобилизация, а по-скоро кампания за набиране на доброволци, отбелязва Асошиейтед прес.

През последните седмици агитационни плакати за присъединяване към армията, на които пише например: "Нашата професия е да защитаваме родината" или "Уважение, почтена професия и добро заплащане", са разлепени из руската столица, допълва агенцията.

