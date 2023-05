Украйна показа кадри от дрон как руски войник се предава. Но неговите започват да го стрелят

Окупаторът реши да се предаде. Показа на дрона със знаци, че е готов да се предаде в плен.

Но тук неговите започнаха да стрелят по него. И тогава дронът започна да показва на окупатора безопасен път към украинските позиции.

Никой холивудски сценарист не би измислил подобно нещо. Браво на 92-ра бригада!

Източник: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

🇺🇦 🇷🇺 Russian soldier pleads from Ukrainian soldiers to not kill him because he wants to surrender. The AFU send another drone with a message to follow it so that he can surrender.



The Russians try to kill him with mortar rounds. Eventually he makes it safely. 🙏 pic.twitter.com/8YovZZ2Zc9