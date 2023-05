Зеленски заминава за Лондон

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Туитър, че днес заминава за Лондон за среща с "приятеля си Риши" Сунак, премиер на Великобритания.

"Обединеното кралство е лидер що се отнася до разширяване на нашите наземни и военновъздушни способности", посочи Зеленски.

Вчера Зеленски бе на посещение във Франция, а преди това бе на преговори с лидерите на Германия в Берлин.

http:// Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023