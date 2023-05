Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен са в Южна Корея

Председателят на Европейския съвет, Шарл Мишел, и председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, са на посещение в Южна Корея, където ще се срещнат с президента, Юн Сук-йол, съобщава АФП.

Това е първото посещение на европейските лидери в Южна Корея, след като бяха в Хирошима за срещата на Г-7.

В рамките на преговорите се разглеждат въпроси свързани с военния конфликт в Украйна и забранените оръжейни програми на Северна Корея.

ЕС и Южна Корея се очаква да изразят силната си обща подкрепа за базиран върху правила международен ред, посочва изявление на Европейския съвет.

Южна Корея е деветият по големина износител на оръжие в света. Тя осигури хуманитарна помощ на Украйна и е продала танкове и гаубици на Полша, важен съюзник на Киев, по време на руската инвазия, отбелязва АФП.

Въпреки това, Сеул поддържа дългогодишна политика да не доставя оръжие в зони с активни военни конфликти.

Президентът Юн вече се срещна с украинския президент, Зеленски, в Хирошима, а също така се срещна и със съпругата му, Олена, в Сеул миналата седмица, предаде БНР.

http:// The De-Militarized Zone (DMZ) is a scar on the Korean Peninsula.



Generations torn apart.



The desire for freedom will always be stronger.



North Korea's nuclear armament threatens peace in the region. pic.twitter.com/jyt8IAUDzt

— Charles Michel (@CharlesMichel) May 22, 2023

http:// Very glad to be in Seoul today for the 🇪🇺🇰🇷 Summit, as we celebrate 60 years of bilateral relations.



Today’s world calls for us to further strengthen our special bond.



We will be deepening our cooperation in strategic areas – clean energy, research, digital. pic.twitter.com/iXYNjCnIpG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 22, 2023