Американски конгресмени искат Байдън да накаже Южна Африка

Група конгресмени от двете партии в американския Конгрес иска правителството „Байдън“ да накаже Южна Африка за оказваната според тях от нея подкрепа за войната на Русия в Украйна. Като мярка на първо време конгресмените предвиждат важна търговска конференция, насрочена за тази година в РЮА, да бъде преместена в друга държава, пише „Ню Йорк таймс“, предаде БТА.

Искането е отправено в писмо от миналата седмица, с което изданието се е сдобило. Мярката, за която конгресмените настояват, е първото конкретно ответно действие от страна на САЩ срещу Южна Африка в контекста на налагащото се мнение във Вашингтон, че руско-южноафриканските отношения все повече застрашават американските интереси, отбелязва вестникът.

Още новини от Украйна

Основният предмет на писмото, с което „Ню Йорк таймс“ успя да се сдобие, е годишният форум на АГОА - американския Закон за създаване на възможности за растеж и развитие на Африка (African Growth and Opportunity Act, AGOA). Нормативният акт осигурява безмитен достъп до пазарите на САЩ за около трийсетина африкански страни. Южна Африка, която е една от най-развитите икономики на континента, е най-големият печеливш от АГОА, като само за миналата година РЮА е реализирала по тази схема износ на стоки за американските пазари за около 3 милиарда долара.

Според официални лица в САЩ американското разузнаване разполага с данни, че Южна Африка може да е помогнала на Русия да се снабдява с оръжие за водене на войната. Претория казва, че следва политика на „необвързаност“ по отношение на конфликта в Украйна, и отрича да е продавала въоръжение на Москва.

Между американските конгресмени и правителството „Байдън“ има разнобой как да се подходи към подозренията към Южна Африка. Докато на Капитолия и републиканци, и демократи са на мнение, че РЮА, която е традиционен съюзник на САЩ, трябва да понесе последствия, Белият дом зае по-скоро изчаквателна позиция, за да даде време на южноафриканския президент Сирил Рамапоса да изпълни обещанието си случаят да се разследва, за да се установи имало ли е или е нямало доставки на оръжие.

Форумът АГОА, който се провежда ежегодно - една година в САЩ и на следващата в Африка - има за цел да задълбочи дипломатическите и стопански връзки между Америка и континента. За Претория обаче не лишаването от домакинството е най-голямото притеснение, а възможността изобщо да загуби достъп до АГОА, защото РЮА е силно зависима от САЩ, които са нейният втори по големина търговски партньор. В писмото на конгресмените се посочва, че за Южна Африка „има риск да загуби всички привилегии по АГОА“.

Изискванията за присъединяване към АГОА, който е насочен най-вече към страни с нисък жизнен стандарт, се определят от Конгреса. Президентът е оправомощен да включва и изважда страни от АГОА, като за този процес отговаря Бюрото на американския търговски представител (Office of the U.S. Trade Representative). Търговският представител съгласува и ежегодното провеждане на форума. Отношенията между Южна Африка и САЩ значително се обтегнаха, откакто започна войната в Украйна, отбелязва „Ню Йорк таймс“.

Американските официални представители казват, че не отнемат на РЮА правото да поддържа приятелски отношения с Русия или да не осъжда инвазията. Но според тях Южна Африка може да е преминала границата и да е оказала материално-техническа подкрепа за войната. В тази връзка те споменават хвърлянето на котва през декември във военноморска база край Кейптаун на санкционирания от САЩ руски товарен кораб „Лейди Р“.

„Разузнавателните данни сочат, че южноафриканското правителство тайно е използвало тази възможност, за да достави на Русия оръжие и боеприпаси, които може да бъдат използвани в незаконната ѝ война в Украйна“, се казва в писмото на конгресмените.

Като доказателство, че Претория не е неутрална във войната, те изтъкват следните обстоятелства: през февруари имаше тристранни военни учения на РЮА, Русия и Китай; през април е било позволено на санкциониран от САЩ руски товарен самолет да кацне в база на южноафриканските военновъздушни сили; и намерението на РЮА да домакинства срещата на върха на БРИКС през август, на която може да присъства и руският президент Владимир Путин.

„Изключително обезпокоени сме, че домакинството на Южна Африка на форума АГОА 2023 ще послужи като косвено одобрение за вредната подкрепа на Претория за руската инвазия в Украйна“, се допълва в писмото.

То е подписано от председателя на външнополитическата комисия на Сената на САЩ Крис Кунс, демократ от Делауеър, и от сен. Джим Риш от Айдахо, най-високопоставеният републиканец в комисията. Подписите си под него са поставили и водещите конгресмени от двете партии в комисията по външна политика на Камарата на представителите.

В коментар по въпроса говорител на Държавния департамент на САЩ отново изтъкна значението на АГОА и форума, но не разкри подробности как смята да отговори правителството на писмото на конгресмените. „Споделяме безпокойството на Конгреса от връзките на Южна Африка в сферата на сигурността с Русия“, се казва в изявлението на американското външнополитическо ведомство.

Говорител на Рамапоса каза, че южноафриканското президентство ще коментира писмото едва когато САЩ вземат решение за АГОА. Говорителят изтъкна факта, че Рамапоса ще оглави делегация от африкански държавни глави, които ще опитат да посредничат за мир между Русия и Украйна.

Разговорът дали Южна Африка трябва да продължи да се ползва с безмитен достъп до американските пазари е започнал още преди да избухне войната, според южноафрикански и американски официални представители.

Спорът за Русия само засили спекулациите, че РЮА може да бъде извадена от АГОА, когато действието на закона бъде подновено през 2025 г., коментира „Ню Йорк таймс“.

Миналата година Вашингтон премахна от списъка Етиопия, Гвинея и Мали на основание нарушаване на правата на човека и на други условия, записани като изискване за достъп до програмата.