Киев: Това е чудесна новина

Украйна приветства днес решението на НАТО да удължи мандата на генералния си секретар Йенс Столтенберг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Чудесна новина", заяви в "Туитър" украинският външен министър Дмитро Кулеба. "Трудните времена изискват силно лидерство. Йенс Столтенберг показа такова лидерство. Нямам търпение да продължим нашето сътрудничество", се казва още в изявлението на Кулеба.

Страните от НАТО взеха решение да удължат с една година мандата на Столтенберг, предаде Ройтерс, като цитира изявление на самия генерален секретар в "Туитър".

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.