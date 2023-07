Руснак е планирал да унищожи енергийно съоръжение на остров Сахалин

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) днес съобщи, че е задържала мъж, заподозрян, че е планирал да унищожи енергийно съоръжение на остров Сахалин край тихоокеанското крайбрежие на Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

ФСС публикува видеоклип, на кадри от който се виждат самоделни взривни устройства и различни химикали в дома на мъжа, който според службата е последовател на "украинския неонацизъм".

Откакто Москва започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г., в редица руски енергийни, железопътни и военни обекти започнаха да възникват пожари и експлозии. Отговорност за някои от нападенията поеха самообявили се за партизански групи, които се противопоставят на войната.

ФСС не посочва какъв обект на Сахалин е планирал да атакува задържаният. На острова се намират промишлени предприятия, собственост на японски и индийски компании.

