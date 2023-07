Президент припадна в университет

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза бе приет в болница вчера след загуба на съзнание по време на публична проява, но вече е изписан, предаде испанската агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

"Чувствам се добре", заяви 74-годишният държавен глава. Той поясни, че в болницата се е наложило два пъти да му правят изследвания. Ребело де Соуза обясни случилото се с рязко падане на кръвното налягане.

Президентът на Португалия загуби съзнание по време на посещение в един от университетите в близост до столицата на страната - Лисабон, уточнява ЕФЕ. Като превантивна мярка Ребело де Соуза, който заема президентския пост от 2016 г. насам, е бил откаран в болница.

