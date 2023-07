Емблематична визита! Володимир Зеленски посети Змийския остров за 500 дни от началото на руската инвазия (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски посети днес Змийския остров в Черно море, за да отбележи 500-ия ден от пълномащабното нахлуване на Русия в страната му, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Президентът отдаде почит на украинските герои и изрази благодарност към всички, които през последните 500 дни се борят срещу руската агресия. Видео от посещението беше публикувано от държавния глава в социалните мрежи, съобщи кореспондент на информационна агенция Укринформ.

500 days of the full-scale war.



Snake Island. The free island of free Ukraine.



I am grateful to everyone who fought here against the occupiers. We commemorated the heroes who gave their lives in this battle – one of the most important during the full-scale war.



