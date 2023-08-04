Новини
Свят »
Русия »
Взривове и стрелба край руско черноморско пристанище

4 Август, 2023 07:11 3 549 38

Взривове и стрелба край руско черноморско пристанище

  • русия-
  • украйна-
  • потребители-
  • социални мрежи-
  • пристанище-
  • черно море

Руски потребители на социални мрежи съобщиха

Взривове и стрелба край руско черноморско пристанище - 1
Източник: Shutterstock
Симона Коприщенова Симона Коприщенова Автор във Fakti.bg

Руски потребители на социални мрежи съобщиха за експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта, предаде Ройтерс.

Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето.

Впоследствие ТАСС съобщи, че два безпилотни украински катера, които се опитали да атакуват военноморската база в Новоросийск, са били унищожени, предаде БТА.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 30 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    40 64 Отговор
    Атаките на руските пристанища ще станат ежедневие и е въпрос на време да потъне някой кораб или подводница, от които се изстрелват ракети унищожаващи украинските градове.

    07:18 04.08.2023

  • 2 Мимчят

    59 39 Отговор
    Абе тези укри си го търсят.Сега може и напълно да им унищожат Одеското пристанище ,а и не само него....

    Коментиран от #4

    07:18 04.08.2023

  • 3 Бригадир

    34 49 Отговор
    Путлер закопа Русия, а Украйна се оказа по-сишна от заешкото сърце.

    Коментиран от #17

    07:23 04.08.2023

  • 4 Путин

    21 32 Отговор

    До коментар #2 от "Мимчят":

    Не мога, евреин съм, не ме интересуват руснаците и Русия.

    07:24 04.08.2023


  • 5 гост

    27 15 Отговор
    Тия търсят безразборно за сипване с ракети на укрия

    07:25 04.08.2023

  • 6 Някой

    47 19 Отговор
    На бойното поле нещо не се получава. Безсмислена смърт на хиляди млади украински мъже. Ама зеленото джудже трябва по някакъв начин да хвърли прах в очите на менторите си, че нещо прави срещу парите и оръжията, които му бяха изсипани.

    Коментиран от #36

    07:26 04.08.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Военни действия,

    52 18 Отговор
    ако не сме разбрали се изместват в акваторията на Ч. море. И България с двата командни центъра, става част и фронтова държава в един чужд конфликт. Бог да ни е на помощ с това чуждоземско правителство.

    Коментиран от #15, #16

    07:33 04.08.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    14 24 Отговор
    Ставате смешни....Всеки път по 2 дрона.....

    07:37 04.08.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ф16Вайпър

    20 31 Отговор

    До коментар #9 от "Военни действия,":

    Айде стига сте повтаряли Московски опорки,нали ако дадяхме оръжие на Украйна,Рашка щяла да ни прати няколко ракети..е какво стана,на Чебурашките просто не им стиска да нападнат Натовска държава,защото са наясно какво ще последва

    Коментиран от #21, #26

    07:55 04.08.2023

  • 16 Гласове от зайчарника в Банкя

    25 3 Отговор

    До коментар #9 от "Военни действия,":

    Бацо: "Искам в Черно море да виждам платноходи, яхти, мир и любов"

    07:55 04.08.2023

  • 17 БАНко

    18 31 Отговор

    До коментар #3 от "Бригадир":

    ПУТИН ОСВОБОДИ ХЕРСОНСКА , ЛУГАНСКА , ЗАПОРОЖКА , ДОНЕЦКА ОБЛАСТИ И ПОЛУОСТРОВ КРИМ !!! ПУТИН НАПРАВИ НАСЕЛЕНИЕТО НА РУСИЯ ОТ 145 НА 160 МИЛИОНА , ПЛЮС 5 МИЛИОНА БЕЖАНЦИ ОТ ОСТАТЪЧНА УКРАЙНА !!!! ЗА РУСИЯ И 6 МИЛИАРДА ПО СВЕТА ПУТИН Е ГЕРОЙ !!! ПОСОЧИХ ФАКТИ !!!

    Коментиран от #24, #37

    07:56 04.08.2023

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Руснаков

    14 26 Отговор
    Всяка нощ и всеки ден да има такива нападения...и дано да са успешни...

    Коментиран от #23

    07:59 04.08.2023

  • 20 Мале, мале

    8 10 Отговор
    Какво е да живееш там! Всеки ден ще се чувстваш, като гърмян заек🤔🤔🤔🧐🦧🙀

    08:09 04.08.2023

  • 21 Някой

    15 10 Отговор

    До коментар #15 от "Ф16Вайпър":

    Що си мисилш, че отговора ще е незабавен? Има време, могат да отговорят руснаците реципрочно. Когато му дойде момента.
    Тъй че, не е правилно да се месим в чужда война, че накрая ще го отнесем ние.

    08:10 04.08.2023

  • 22 УКРАЙНА🇺🇦ха ха ха

    13 18 Отговор
    СЛАВА НА УКРАЙНА

    08:11 04.08.2023

  • 23 Някой

    19 11 Отговор

    До коментар #19 от "Руснаков":

    Ми, успешни ще са. Ще има нови горящи обекти по територията на цяла Украйна. До такива успехи водят безсмислените украински (зеленски) напъни. Но щом наричаш това успех, хайде!

    08:12 04.08.2023

  • 24 Христов

    16 17 Отговор

    До коментар #17 от "БАНко":

    Вече е 2023 г, ушанка. Тези територии, които си изброил са пак украински.

    Коментиран от #25

    08:12 04.08.2023

  • 25 козяшки блатник

    9 11 Отговор

    До коментар #24 от "Христов":

    Мдаааа, ама на най!

    08:27 04.08.2023

  • 26 Ф16Вайпър

    14 12 Отговор

    До коментар #15 от "Ф16Вайпър":

    Колко "Данък Русия" да платим чрез разни корупционни схеми тази година,че да умилостивим ватенките петоколонник?

    Коментиран от #27

    08:28 04.08.2023

  • 27 любопитен

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Ф16Вайпър":

    Каква викаш ти беше мисълта?

    08:31 04.08.2023

  • 28 Колкото и някой да мрази Русия,

    14 11 Отговор
    не знам как може да подкрепя Еленски и режима му, който на практика извършва геноцид над украинския народ. Ново проучване на броя на некролозите в Украйна сочи, че става дума за главозамайващ брой жертви - около 400 000 души. И да попитам феновете му - как така при толкова недвижими имоти в Западна Европа и САЩ джуджето не приюти нито един свой закъсал съгражданин в тях? Да, показва невероятна загриженост към украинците. Особено към тези, които се е засилил да "освобождава". Не спира да ги засипва с касетъчни и всякакъв вид други бомби. Естествено, нашата и западната преса запазва гробно мълчание за ежедневните жертви в Донбас. А към тези, които не спират да говорят за унищожаването на украинските градове - да, може да има по някоя отклонила се ракета от тяхната ПВО, но като цяло, ако погледнете клипове в техните социални мрежи за нощния живот в Киев и Одеса и безбожно скъпите коли пред луксозни ресторанти, няма да ви хрумне дори, че там се води война. Защо джуджето не обяви война на Русия впрочем?

    Коментиран от #30

    08:47 04.08.2023

  • 29 АУУУУУ

    10 8 Отговор
    РАШИСТИТЕ... КЪДЕ СА ВИ ЧЕРВЕНИТЕ ЛИНИИ 🤡🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    09:06 04.08.2023

  • 30 Гочо

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Колкото и някой да мрази Русия,":

    Открехнат...кой извършва геноцида в Украйна...да не си пил антифриз....

    Коментиран от #38

    10:25 04.08.2023

  • 31 Наблюдател

    5 0 Отговор
    В Новоросийск е ударен големият десантен кораб “Оленогорски горняк “

    10:27 04.08.2023

  • 32 Наблюдател

    4 0 Отговор
    Според очевидци "Оленогорский горняк " е ударен тежко ,кренът му се вижда и от брега ,в момента се води борба за спасяването на кораба но вероятноста да потъне никак не е малка . (Руски източници ) Други са още по крайни и смятат ,че кораба не може да бъде спасен.

    10:34 04.08.2023

  • 33 АУУУУУ

    4 0 Отговор
    ПОСЛЕДНИТЕ КАДРИ ОТ НОВОРОСИЙСК......РУСКИ ДЕСАНТЕН КОРАБ Е БИЛ АТАКУВАН ....... В МОМЕНТА
    СЕ БОРЯТ ДА ГО СПАСЯТ ОТ ПОТЪВАНЕ .........РАШИСТИТЕ КАКВО СТАНА С ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    10:44 04.08.2023

  • 34 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Кораба изглежда потъва . Евакуират екипажа .

    11:02 04.08.2023

  • 35 Д-р Гигълс

    0 0 Отговор
    "Атаките са отбити " обаче един кораб потъва .

    Е нЕма такива циркаджии

    11:09 04.08.2023

  • 36 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Военните кораби са част от бойното поле бе матрьож и то значителна част особено след като русия обяви пе спира зърнената сделка.и да знаете другари всички дронове са били унищожени и патери нет...ххахаха

    11:11 04.08.2023

  • 37 Г . Тодоров

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "БАНко":

    Много скоро ще ти припомня тия ти думи "Путин е герой " ,но ти тогава ще лееш горчиви сълзи ,а от Русия ще останат само спомени.

    11:13 04.08.2023

  • 38 враг

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Гочо":

    Най големия враг е глупака Американците не си хвърлят парите на вятъра опростачването на нацията е в пълен ход

    11:20 04.08.2023

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Турция, Новини Франция, Новини Испания, Новини Белгия, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Израел, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан