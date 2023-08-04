Взривове и стрелба край руско черноморско пристанище

Руски потребители на социални мрежи съобщиха за експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта, предаде Ройтерс.
Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето.
Впоследствие ТАСС съобщи, че два безпилотни украински катера, които се опитали да атакуват военноморската база в Новоросийск, са били унищожени, предаде БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
07:18 04.08.2023
2 Мимчят
Коментиран от #4
07:18 04.08.2023
3 Бригадир
Коментиран от #17
07:23 04.08.2023
4 Путин
До коментар #2 от "Мимчят":Не мога, евреин съм, не ме интересуват руснаците и Русия.
07:24 04.08.2023
5 гост
07:25 04.08.2023
6 Някой
Коментиран от #36
07:26 04.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Военни действия,
Коментиран от #15, #16
07:33 04.08.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
07:37 04.08.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ф16Вайпър
До коментар #9 от "Военни действия,":Айде стига сте повтаряли Московски опорки,нали ако дадяхме оръжие на Украйна,Рашка щяла да ни прати няколко ракети..е какво стана,на Чебурашките просто не им стиска да нападнат Натовска държава,защото са наясно какво ще последва
Коментиран от #21, #26
07:55 04.08.2023
16 Гласове от зайчарника в Банкя
До коментар #9 от "Военни действия,":Бацо: "Искам в Черно море да виждам платноходи, яхти, мир и любов"
07:55 04.08.2023
17 БАНко
До коментар #3 от "Бригадир":ПУТИН ОСВОБОДИ ХЕРСОНСКА , ЛУГАНСКА , ЗАПОРОЖКА , ДОНЕЦКА ОБЛАСТИ И ПОЛУОСТРОВ КРИМ !!! ПУТИН НАПРАВИ НАСЕЛЕНИЕТО НА РУСИЯ ОТ 145 НА 160 МИЛИОНА , ПЛЮС 5 МИЛИОНА БЕЖАНЦИ ОТ ОСТАТЪЧНА УКРАЙНА !!!! ЗА РУСИЯ И 6 МИЛИАРДА ПО СВЕТА ПУТИН Е ГЕРОЙ !!! ПОСОЧИХ ФАКТИ !!!
Коментиран от #24, #37
07:56 04.08.2023
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Руснаков
Коментиран от #23
07:59 04.08.2023
20 Мале, мале
08:09 04.08.2023
21 Някой
До коментар #15 от "Ф16Вайпър":Що си мисилш, че отговора ще е незабавен? Има време, могат да отговорят руснаците реципрочно. Когато му дойде момента.
Тъй че, не е правилно да се месим в чужда война, че накрая ще го отнесем ние.
08:10 04.08.2023
22 УКРАЙНА🇺🇦ха ха ха
08:11 04.08.2023
23 Някой
До коментар #19 от "Руснаков":Ми, успешни ще са. Ще има нови горящи обекти по територията на цяла Украйна. До такива успехи водят безсмислените украински (зеленски) напъни. Но щом наричаш това успех, хайде!
08:12 04.08.2023
24 Христов
До коментар #17 от "БАНко":Вече е 2023 г, ушанка. Тези територии, които си изброил са пак украински.
Коментиран от #25
08:12 04.08.2023
25 козяшки блатник
До коментар #24 от "Христов":Мдаааа, ама на най!
08:27 04.08.2023
26 Ф16Вайпър
До коментар #15 от "Ф16Вайпър":Колко "Данък Русия" да платим чрез разни корупционни схеми тази година,че да умилостивим ватенките петоколонник?
Коментиран от #27
08:28 04.08.2023
27 любопитен
До коментар #26 от "Ф16Вайпър":Каква викаш ти беше мисълта?
08:31 04.08.2023
28 Колкото и някой да мрази Русия,
Коментиран от #30
08:47 04.08.2023
29 АУУУУУ
09:06 04.08.2023
30 Гочо
До коментар #28 от "Колкото и някой да мрази Русия,":Открехнат...кой извършва геноцида в Украйна...да не си пил антифриз....
Коментиран от #38
10:25 04.08.2023
31 Наблюдател
10:27 04.08.2023
32 Наблюдател
10:34 04.08.2023
33 АУУУУУ
СЕ БОРЯТ ДА ГО СПАСЯТ ОТ ПОТЪВАНЕ .........РАШИСТИТЕ КАКВО СТАНА С ЧЕРВЕНАТА ЛИНИЯ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
10:44 04.08.2023
34 Наблюдател
11:02 04.08.2023
35 Д-р Гигълс
Е нЕма такива циркаджии
11:09 04.08.2023
36 стоян георгиев
До коментар #6 от "Някой":Военните кораби са част от бойното поле бе матрьож и то значителна част особено след като русия обяви пе спира зърнената сделка.и да знаете другари всички дронове са били унищожени и патери нет...ххахаха
11:11 04.08.2023
37 Г . Тодоров
До коментар #17 от "БАНко":Много скоро ще ти припомня тия ти думи "Путин е герой " ,но ти тогава ще лееш горчиви сълзи ,а от Русия ще останат само спомени.
11:13 04.08.2023
38 враг
До коментар #30 от "Гочо":Най големия враг е глупака Американците не си хвърлят парите на вятъра опростачването на нацията е в пълен ход
11:20 04.08.2023