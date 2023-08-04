Взривове и стрелба край руското черноморско пристанище

Руски потребители на социални мрежи съобщиха за експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта, предаде Ройтерс.
Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето.
Впоследствие ТАСС съобщи, че два безпилотни украински катера, които се опитали да атакуват военноморската база в Новоросийск, са били унищожени, предаде БТА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
07:18 04.08.2023
2 Мимчят
Коментиран от #4
07:18 04.08.2023
3 Бригадир
07:23 04.08.2023
4 Путин
До коментар #2 от "Мимчят":Не мога, евреин съм, не ме интересуват руснаците и Русия.
07:24 04.08.2023
5 гост
07:25 04.08.2023
6 Някой
07:26 04.08.2023
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Военни действия,
07:33 04.08.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
07:37 04.08.2023
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #13 от "Някой":Защото ,лудите от кремъл ДОКАЗАХА ,че са за овесване.Защото за разлика от теб знам как ще направи ,московия една добра земя за живеене,Каспаров!
07:46 04.08.2023