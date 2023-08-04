Взривове и стрелба край руското черноморско пристанище

Руски потребители на социални мрежи съобщиха за експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта, предаде Ройтерс.

Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето.

Впоследствие ТАСС съобщи, че два безпилотни украински катера, които се опитали да атакуват военноморската база в Новоросийск, са били унищожени, предаде БТА.