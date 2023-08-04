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Взривове и стрелба край руското черноморско пристанище

4 Август, 2023 07:11 1 447 14

Взривове и стрелба край руското черноморско пристанище

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  • пристанище-
  • черно море

Руски потребители на социални мрежи съобщиха

Взривове и стрелба край руското черноморско пристанище - 1
Източник: Shutterstock
Симона Коприщенова Симона Коприщенова Автор във Fakti.bg

Руски потребители на социални мрежи съобщиха за експлозии и стрелба близо до руското черноморско пристанище Новоросийск днес сутринта, предаде Ройтерс.

Видеоклипове, публикувани в местна онлайн общност и разпространени от руската онлайн новинарска служба Астра, показват движението на кораби в близост до брега, като се чува стрелба идваща откъм морето.

Впоследствие ТАСС съобщи, че два безпилотни украински катера, които се опитали да атакуват военноморската база в Новоросийск, са били унищожени, предаде БТА.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    15 26 Отговор
    Атаките на руските пристанища ще станат ежедневие и е въпрос на време да потъне някой кораб или подводница, от които се изстрелват ракети унищожаващи украинските градове.

    07:18 04.08.2023

  • 2 Мимчят

    26 18 Отговор
    Абе тези укри си го търсят.Сега може и напълно да им унищожат Одеското пристанище ,а и не само него....

    Коментиран от #4

    07:18 04.08.2023

  • 3 Бригадир

    10 17 Отговор
    Путлер закопа Русия, а Украйна се оказа по-сишна от заешкото сърце.

    07:23 04.08.2023

  • 4 Путин

    9 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мимчят":

    Не мога, евреин съм, не ме интересуват руснаците и Русия.

    07:24 04.08.2023


  • 5 гост

    10 2 Отговор
    Тия търсят безразборно за сипване с ракети на укрия

    07:25 04.08.2023

  • 6 Някой

    14 5 Отговор
    На бойното поле нещо не се получава. Безсмислена смърт на хиляди млади украински мъже. Ама зеленото джудже трябва по някакъв начин да хвърли прах в очите на менторите си, че нещо прави срещу парите и оръжията, които му бяха изсипани.

    07:26 04.08.2023

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Военни действия,

    12 4 Отговор
    ако не сме разбрали се изместват в акваторията на Ч. море. И България с двата командни центъра, става част и фронтова държава в един чужд конфликт. Бог да ни е на помощ с това чуждоземско правителство.

    07:33 04.08.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    2 5 Отговор
    Ставате смешни....Всеки път по 2 дрона.....

    07:37 04.08.2023

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Защото ,лудите от кремъл ДОКАЗАХА ,че са за овесване.Защото за разлика от теб знам как ще направи ,московия една добра земя за живеене,Каспаров!

    07:46 04.08.2023

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