Страшна експлозия в Русия

Експлозия разтърси оптико-механичния завод „Загорск“ в руския град Сергиев Посад, намиращ се близо до столицата Москва.

Изпочупени са прозорците на намиращите се наблизо жилищни сгради. По информация за ТАСС са пострадали най-малко 30 души, не се съобщава към момента за жертви.

Взривът е станал на територията на оптико-механичния завод, според спешните служби, в района на котелното помещение.

От Министерството на извънредните ситуации съобщиха, че взривът е станал в склад с пиротехника. От Спешна помощ посочиха , че причината за експлозията е човешки фактор. Обявена е пълна евакуация на всички сгради и цехове на комбината.

A huge explosion occured at the Zagorsk optical-mechanical plant in Sergiev Posad, Russia. pic.twitter.com/TgSWwKOB6p