Трагедия в Италия с десетки жертви: автобус излетя от естакада без спирачен път

Двадесет и една са жертвите на трагедията с автобуса, паднал от естакада в италианския град Местре край Венеция снощи малко преди 20 ч. (21 ч. българско време), съобщават италианските медии, цитирани от БТА.

Според последните официални данни ранените са 15. Преди това медиите съобщаваха за по-голям брой пострадали. Единадесет от ранените пътници са идентифицирани - 4 украинци, 1 германец, 1 французин, 1 хърватин, 2 испанци, 2 австрийци, предаде РАИ нюз, като се позова на префекта на Венеция Микеле де Бари. Пострадалите, сред които има и деца, са откарани в различни болници, сред които тези в Местре, Доло, Мирано, Падуа и Тревизо.

Сред загиналите е водачът на превозното средство, който е италианец, съобщават италианските медии, като се позовават на властите. Сред идентифицираните досега жертви има 5 украинци и 1 германец, предаде АНСА. Съобщава се и за французи сред жертвите. Някои от труповете обаче са напълно овъглени и трудно разпознаваеми. Сред жертвите са две деца. Като цяло жертвите и ранените са младежи, отбелязва Скай Ти Джи 24 Първоначално се съобщаваше за изцяло източноевропейски пътници или за изцяло украински пътници в автобуса, като едва на по-късен етап бе съобщено, че в него са пътували туристи от различни националности, включително от Западна Европа. Общо в превозното средство е имало 40 души.

Автобусът, който според някои източници е били хибриден, а според други - изцяло електрически, е паднал от естакадата при отклонението за квартала Маргера на Местре. Той се е връщал от Венеция и е пътувал към къмпинга "Ху" в Маргера. Обикновено е осъществявал шатъл-връзка за туристите от къмпинга до Венеция и обратно, посочва АНСА. Машината е падна върху железопътните релси при гара Местре. Заради трагедията движението на влаковете по линията Местре-Санта Лучия във Венеция беше затруднено, но след вдигането с кран на останките от автобуса през нощта, то се нормализира.

Заради трагедията е обявен траур в община Венеция. Представители на властите, сред които кмета на Венеция Луиджи Бруняро, областния управител на Венето Лука Дзая, вътрешния министър Матео Пиантедози, премиерката Джорджа Мелони, министъра на транспорта Матео Салвини изразиха съболезнования на близките на жертвите и солидарност с пострадалите и описаха случилото се като трагедия.

Шофьорът на автобуса е бил на 40 години и е идентифициран като Алберто Рицоло. Той е бил от Конелиано и близките му го описват като много опитен водач. На настоящата си работа бил от 7 години. Малко преди трагедията снощи Алберто е постнал във Фейсбук снимка, на която се вижда зад волана на злощастния автобус. Предполага се, че причина за трагедията може да е внезапно прилошаване на шофьора, тъй като на мястото на катастрофата не е открит спирачен път, посочва Ти Джи ком 24. Не се изключва и хипотезата, че автобусът може да е бил ударен от друго превозно средство, след което да се е отклонил рязко от пътя и да е полетял от естакадата, допълва Скай Ти Джи 24. Автобусът е бил собственост на компанията "Линеа", която го е отдала под наем на компанията "Мартини бус", за която е работил Алберто Рицоло, пише Скай Ти Джи 24.

A bus filled with tourists in Venice, Italy, plunged off an overpass guardrail, crashed near train tracks and exploded on Tuesday evening. At least 21 people on board have died, and more than a dozen were injured. https://t.co/JmUG7nder8 pic.twitter.com/2G6vmaeC1B