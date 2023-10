Отговорът на Израел не закъсня! Военновъздушните сили показаха как убиват бойци на „Хамас“

Военновъздушните сили на Израел обявиха, че са унищожили комплекс, принадлежащ на ръководството на разузнавателния отдел на групировката „Хамас“. Те показаха как убиват и бойци на терористичната групировка.

Израелските ВВС продължават да атакуват цели в ивицата Газа, след като вчера групировката „Хамас“ предприе въоръжено нападение срещу Израел. По информация на Би Би Си израелски бойни самолети от вчера са поразили 150 цели, включително такива, в които се смята, че живеят вражески военни командири. Израел обяви, че "стотици" въоръжени палестинци са били убити през последното денонощие.

Израелската армия обяви по-рано днес, че е подложила на артилерийски обстрел район в Ливан, от който са били изстреляни снаряди срещу Израел. "Израелските сили за отбрана понастоящем подлагат на артилерийски обстрел район в Ливан, от който бе произведена стрелба" срещу Израел, се посочи в изявление на израелските въоръжени сили.

Ливанското шиитско движени "Хизбула" пое отговорност за днешно ракетно и артилерийско нападение срещу окупираната от Израел територия Фермите на Шабаа, като заяви, че действа "в солидарност" с палестинския народ.

След мащабните нападения на радикалната ислямистка организация „Хамас“ срещу Израел премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че ще последва остра реакция. На заседание на кабинета по сигурността той определи вчерашния ден като "черен" за неговата страна, за което Израел ще отмъсти. Всички жители на ивицата Газа бяха призовани да напуснат региона. "Казвам на жителите на Газа: заминавайте оттам, тъй като ние ще действаме навсякъде с цялата си сила", каза израелският премиер.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се зарече да унищожи палестинското ислямистко движение Хамас, което предприе най-голямото си нападение срещу страната му, предаде Франс прес. В телевизионно обръщение Нетаняху нарече Газа "град на злото" и се закани да отмъсти за този "черен ден".

