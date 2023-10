Какво може противоракетната система на Израел?

След нападението на Хамас срещу Израел в социалните мрежи отново се заговори за израелската противоракетна система "Iron Domе" ("Железен купол").

Как функционира "Iron Domе"?

Застраховка "Живот" за израелците - така наричат в социалните мрежи противовъздушната система "Железен купол". Тази отбранителна система се състои от радарна станция и контролен център, които засичат приближаващата опасност, например изстреляна ракета, веднага след старта ѝ и изчисляват нейната траектория. Всичко това се случва в рамките на броени секунди. Но и няма повече време, тъй като в зависимост от мястото в Ивицата Газа, откъдето е изстреляна ракетата, израелците имат между 15 и 90 секунди за намирането на сигурно скривалище.

Третият елемент на системата са установките за изстрелване на ракети. Една отбранителна единица разполага с три до четири такива установки, като във всяка една от тях има място за 20 прихващащи ракети. Отбранителна ракета се изстрелва обаче само ако съществува опасност приближаваща ракета да удари жилищен район. Във въздуха прихващащите ракети са управляеми и могат да променят траекторията си. Те не поразяват целта директно, а избухват в непосредствена близост до нея и така я ликвидират. Това обаче означава, че падащите отломки могат да причинят щети на земята.

Отделните отбранителни единици са мобилни и могат да бъдат местени от едно място на друго. Към 2021 година в Израел работят десет такива отбранителни системи. По данни на фирмата производител - израелската държавна оръжейна компания "Rafael Defence Systems", една такава батарея може да осигури защитата на средно голям град. Системата може да прихваща ракети на разстояние до 70 километра. Експерти са изчислили, че за да бъде покрита цялата територия на Израел, страната се нуждае от 13 противоракетни системи. За своята защита Израел използва и други системи - "Iron Domе" е предназначена да прихваща и ликвидира ракети с малък обсег на действие.

Колко ефективна е системата?

Производителят на системата ѝ дава 90 процента успеваемост. Пред агенция Франс прес шефът на противоракетната отбрана Моше Пател е заявил, че през последните десет години, откакто системата е на въоръжение, с нейна помощ са били прихванати над 2400 ракети. "Всяка прихваната ракета е можела да порази жилищен район и да причини тежки материални и човешки щети", се казва на сайта на израелските въоръжени сили.

Колко струва отбраната?

По данни в израелските медии всяка една от прихващащите ракети излиза около 66 000 евро. Това е и причината ракети да се изстрелват само при опасност от поразяване на жилищни райони. Системата е разработена с финансова помощ от САЩ. Междувременно американците са закупили от Израел две отбранителни системи "Iron Domе".

