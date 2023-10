САЩ изпращат втори самолетоносач към Израел, Турция е бясна

САЩ обмислят разполагането на втори самолетоносач във водите близо до Израел, предаде The Wall Street Journal.

Този ход е отявлено предупреждение към страните в Близкия изток да не нападат Израел.

Преди това бе съобщено, че Пентагонът е наредил на своя самолетоносач "Джералд Форд", един от най-големите в света, и придружаващата го ударна група от военни кораби, да отплават към Източното Средиземноморие, за да бъдат готови да окажат помощ на Израел. Голямата бойна група, включваща множество военни кораби и самолети, подчертава загрижеността на САЩ в опитите им да предотвратят разрастване на конфликта в ивицата Газа.

Турският президент Реджеп Ердоган реагира остро на тази новина и попита „каква работа има американски самолетоносач там?“. Ердоган каза, че САЩ могат да използват сила и да извършат кланета в ивицата Газа.

Израел за първи път от 50 години обяви състояние на война, след като бойци на "Хамас" атакуваха израелски цивилни и военни.

Израелски военен служител каза днес, че броят на жертвите от изненадващата атака на "Хамас" през уикенда вече е над 1000. Бригаден генерал Дан Голдфус обяви днес актуализираните данни на брифинг. Това е най-смъртоносната атака в историята на еврейската държава. Това означава, че сегашната атака срещу Израел надхвърля по размери всички останали съвременни ислямистки нападения по Запада, с изключение на атаките от 11 септември 2001 г., предаде AP.

#Erdogan accused the #US saying that sending its aircraft carrier to #Israel would lead to "very serious massacres" in the Gaza Strip.



"What is the purpose of the US aircraft carrier in Israel and what is it going to do there?" - he asked. pic.twitter.com/KDpbY1JJbA