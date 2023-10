Стрелба във Флорида, има загинали

Най-малко двама души са убити, а 18 са ранени в резултат на стрелба по време на празненство за Хелоуин във Флорида, съобщи CBS News.

Сбиване, което е завършило със стрелба, е станало в район с няколко бара и клубове. По това време в района е имало голям брой тържества, са допълнили от полицията, предаде агенция "Фокус".

"Мотивите за стрелбата в Тампа са неизвестни. Един от заподозрените се е предал на полицията, а следователите смятат, че са замесени най-малко двама стрелци", се посочва в изявление на полицията. Все още се води разследване за причините, довели до сбиването и стрелбата.

Shooting occurred during Halloween party in #Florida - AP



In Tampa, two people were killed and 18 others were injured. According to preliminary data, the shooting occurred amid a conflict between two groups of people. One of the shooters surrendered to the arriving patrol. pic.twitter.com/SyfzvRUuPS