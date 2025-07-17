Тръмп е бил прегледан за синини по ръцете

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прегледан за подуване в долната част на краката и синини по ръцете, заяви днес говорителят на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Цитирайки писмо от лекаря на Тръмп, Левит каза пред репортери, че президентът е бил прегледан и му е било направено изследване на краката с ултразвук, което „открило хронична венозна недостатъчност […] - често срещано състояние, особено при хора на над 70 годишна възраст“.
„Освен това на направени неотдавна снимки на президента се виждат леки синини на гърба на едната му ръка“, каза още Левит. „Това отговаря на симптомите на леко възпаление на меките тъкани от чести ръкостискания и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за профилактика на сърдечносъдови заболявания“, добави тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уролог
Коментиран от #24, #28
22:21 17.07.2025
2 Помак
22:21 17.07.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Май Мелания се
Много дрънка глупости и заблуждава цял свят!
22:23 17.07.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 от село
Коментиран от #27
22:24 17.07.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:25 17.07.2025
9 дядо поп
22:26 17.07.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост№4442
22:28 17.07.2025
12 На тия години палавника
22:29 17.07.2025
13 Хайо
22:30 17.07.2025
14 Капейко
Оказа се че и нашия Любимец
Не е добре със здравето .
Ако му се развали и разсъдъка
И започне да дава Яно оръжие на Украйна
Тогава вече няма да е добре .
22:31 17.07.2025
15 Кенеди
22:31 17.07.2025
16 КОЛЬО ПАРЪМА
22:31 17.07.2025
17 Анонимен
22:33 17.07.2025
18 Др Ах боли
22:33 17.07.2025
19 Студент 1ви курс
Коментиран от #22
22:33 17.07.2025
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩОТО ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА СЕСТРАТА ВЗИМА 100 ДОЛАРА А АЗ СЪМ ВЪЗПИТАН КАТО БЯЛ БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНИН И ЧОВЕК ОТ МОЯ БАЩА КОМУНИСТ :))
.... ВСИЧКАТА АНГЛО - САКСОНСКА СГАН ГО ИМА ГЕНЕТИЧНО ТОЯ ПРОБЛЕМ
.....
ПИЙТЕ ЗЕЛЕН ЧАЙ И ЧАЙ ОТ МАГДАНОЗ ( МОЖЕ И САЛАТА С МНОГО МАГДАНОЗ)
Коментиран от #32
22:38 17.07.2025
21 минаващия
22:39 17.07.2025
22 6135
До коментар #19 от "Студент 1ви курс":Снимката е в най-добрите традиции на Моника Белодомска.
22:39 17.07.2025
23 Озадачен
22:40 17.07.2025
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Уролог":ЗЕЛЕН ЧАЙ - МОЧА ПРАХ
....И МНОГО МАГДАНОЗ ИЛИ ЧАЙ ОТ МАГДАНОЗ
.....
И СЕ СЛЕДИ КАЛИЯ В КРЪВТА:)
22:40 17.07.2025
25 Верно ли
Коментиран от #30
22:40 17.07.2025
26 Жалко!
22:45 17.07.2025
27 И с какво?!
До коментар #6 от "от село":С тая стара, ръждясала и хумната...,,помпа" ли...?!
22:46 17.07.2025
28 Стара чанта
До коментар #1 от "Уролог":Проблемът - главният , е в Главата му ! Неизлечимо !
Коментиран от #33
22:47 17.07.2025
29 за малко
22:47 17.07.2025
30 Че Макрон и той си има синини...?!
До коментар #25 от "Верно ли":Само,че те са от...съпружески лобут...!
22:48 17.07.2025
31 Мелания
- На ставай ! Оближи токчето...
22:50 17.07.2025
32 Саде да попитам!
До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А салата,с много...ракия-може ли...?!
Коментиран от #36
22:50 17.07.2025
33 ПРАВ СИ...!
До коментар #28 от "Стара чанта":И с всеки изминат ден,все по-ясно му личи...!
22:52 17.07.2025
34 Сатана Z
22:56 17.07.2025
35 ТРЪМп
23:01 17.07.2025
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #32 от "Саде да попитам!":МАЧКАН СВАРЕН НАХУТ, МНОГО МАГДАНОЗ,
МАЛКО СОЛ, ШАРЛАН И ЛИМОНОВ СОК
... И
СТАВА ИДЕАЛНО С ГРОЗДОМИЦИН - САМО ДА ЗНАЕШ И ТОЙ СВАЛЯ КРЪВНОТО В ТОПЛО ВРЕМЕ
23:02 17.07.2025
37 Хахаха
23:16 17.07.2025
38 Оги
23:20 17.07.2025