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Тръмп е бил прегледан за синини по ръцете

Тръмп е бил прегледан за синини по ръцете

17 Юли, 2025 22:18 2 126 38

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  • карълайн левит

Тръмп е бил прегледан и за подуване в долната част на краката

Тръмп е бил прегледан за синини по ръцете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прегледан за подуване в долната част на краката и синини по ръцете, заяви днес говорителят на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Цитирайки писмо от лекаря на Тръмп, Левит каза пред репортери, че президентът е бил прегледан и му е било направено изследване на краката с ултразвук, което „открило хронична венозна недостатъчност […] - често срещано състояние, особено при хора на над 70 годишна възраст“.

„Освен това на направени неотдавна снимки на президента се виждат леки синини на гърба на едната му ръка“, каза още Левит. „Това отговаря на симптомите на леко възпаление на меките тъкани от чести ръкостискания и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за профилактика на сърдечносъдови заболявания“, добави тя.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уролог

    8 1 Отговор
    Има проблем с бъбреците. Нормално за тази възраст.

    Коментиран от #24, #28

    22:21 17.07.2025

  • 2 Помак

    6 1 Отговор
    Ох ..котио ..

    22:21 17.07.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Май Мелания се

    22 1 Отговор
    е научила от бабата на Микрона? И го е била вчера?
    Много дрънка глупости и заблуждава цял свят!

    22:23 17.07.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 от село

    11 3 Отговор
    Явно Тръмп е препомпил Мелани !

    Коментиран от #27

    22:24 17.07.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 0 Отговор
    Тръмп да не забравя че жена му е от нашите Да внимава какво пие и яде че с тези ултиматуми стават чудеса

    22:25 17.07.2025

  • 9 дядо поп

    21 2 Отговор
    Тръмп дава ултиматум на Путин 50 дни , а Путин не дава и толкова дни на Тръмп!

    22:26 17.07.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост№4442

    9 0 Отговор
    Има подуване от големия хазарски бастун в изхода

    22:28 17.07.2025

  • 12 На тия години палавника

    4 1 Отговор
    не трябва да прекалява със сеХа

    22:29 17.07.2025

  • 13 Хайо

    10 0 Отговор
    Да се обвини Мелания,била го е с точилката .

    22:30 17.07.2025

  • 14 Капейко

    9 4 Отговор
    А се смеехме на Байдън.

    Оказа се че и нашия Любимец
    Не е добре със здравето .

    Ако му се развали и разсъдъка
    И започне да дава Яно оръжие на Украйна
    Тогава вече няма да е добре .

    22:31 17.07.2025

  • 15 Кенеди

    11 0 Отговор
    Да не падне от тръмп тауър изведнъж? ФЕД не се пипа лесно.

    22:31 17.07.2025

  • 16 КОЛЬО ПАРЪМА

    7 2 Отговор
    Царската болест Подаграта няма лечение

    22:31 17.07.2025

  • 17 Анонимен

    7 0 Отговор
    Прекалява с морски дарове!

    22:33 17.07.2025

  • 18 Др Ах боли

    3 0 Отговор
    От ръкоблюдието ще да е.

    22:33 17.07.2025

  • 19 Студент 1ви курс

    8 1 Отговор
    Тая кака на снимката говори ли или е нещо друго?

    Коментиран от #22

    22:33 17.07.2025

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    НА ЕДИН КОМШИЯ ВСЕКИ ДЕН МУ МАЖА КРАКАТА ЗАРАДИ ТИЯ ВЕНИ.
    ЩОТО ЗА ЕДНА ПРОЦЕДУРА СЕСТРАТА ВЗИМА 100 ДОЛАРА А АЗ СЪМ ВЪЗПИТАН КАТО БЯЛ БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНИН И ЧОВЕК ОТ МОЯ БАЩА КОМУНИСТ :))
    .... ВСИЧКАТА АНГЛО - САКСОНСКА СГАН ГО ИМА ГЕНЕТИЧНО ТОЯ ПРОБЛЕМ
    .....
    ПИЙТЕ ЗЕЛЕН ЧАЙ И ЧАЙ ОТ МАГДАНОЗ ( МОЖЕ И САЛАТА С МНОГО МАГДАНОЗ)

    Коментиран от #32

    22:38 17.07.2025

  • 21 минаващия

    5 2 Отговор
    снимката ми прилича на стоп кадър от порно филм . С тая зейнала паст какво друго да е .

    22:39 17.07.2025

  • 22 6135

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Студент 1ви курс":

    Снимката е в най-добрите традиции на Моника Белодомска.

    22:39 17.07.2025

  • 23 Озадачен

    7 2 Отговор
    А защо не му прегледат на агент Краснов и таванското помещение? Че има много въпросителни относно съдържанието!

    22:40 17.07.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уролог":

    ЗЕЛЕН ЧАЙ - МОЧА ПРАХ
    ....И МНОГО МАГДАНОЗ ИЛИ ЧАЙ ОТ МАГДАНОЗ
    .....
    И СЕ СЛЕДИ КАЛИЯ В КРЪВТА:)

    22:40 17.07.2025

  • 25 Верно ли

    7 0 Отговор
    И това какво го вълнува българския народ? Макарон ходи ли на гастроентеролог? Няма такива медии...

    Коментиран от #30

    22:40 17.07.2025

  • 26 Жалко!

    4 0 Отговор
    Няма да мре...

    22:45 17.07.2025

  • 27 И с какво?!

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "от село":

    С тая стара, ръждясала и хумната...,,помпа" ли...?!

    22:46 17.07.2025

  • 28 Стара чанта

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Уролог":

    Проблемът - главният , е в Главата му ! Неизлечимо !

    Коментиран от #33

    22:47 17.07.2025

  • 29 за малко

    1 0 Отговор
    от човек на неговите години всичко може да се очаква .И да има здравословен проблем - ще го оправят . Има кой да се погрижи за него , да му мислим ние , с гайдите ...

    22:47 17.07.2025

  • 30 Че Макрон и той си има синини...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Верно ли":

    Само,че те са от...съпружески лобут...!

    22:48 17.07.2025

  • 31 Мелания

    1 0 Отговор
    Казах му аз веднага да въоръжи Украйна, той50 дни ще ми се мотка...
    - На ставай ! Оближи токчето...

    22:50 17.07.2025

  • 32 Саде да попитам!

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А салата,с много...ракия-може ли...?!

    Коментиран от #36

    22:50 17.07.2025

  • 33 ПРАВ СИ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стара чанта":

    И с всеки изминат ден,все по-ясно му личи...!

    22:52 17.07.2025

  • 34 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Trump имал синини по тестисите,щото ги боядисвал в жълто-синьо като парцала на Украйна.

    22:56 17.07.2025

  • 35 ТРЪМп

    1 0 Отговор
    Е луд фа ши ст и исрелската марионетка.

    23:01 17.07.2025

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Саде да попитам!":

    МАЧКАН СВАРЕН НАХУТ, МНОГО МАГДАНОЗ,
    МАЛКО СОЛ, ШАРЛАН И ЛИМОНОВ СОК
    ... И
    СТАВА ИДЕАЛНО С ГРОЗДОМИЦИН - САМО ДА ЗНАЕШ И ТОЙ СВАЛЯ КРЪВНОТО В ТОПЛО ВРЕМЕ

    23:02 17.07.2025

  • 37 Хахаха

    0 0 Отговор
    Дъртака е пътник сърцето му е аут

    23:16 17.07.2025

  • 38 Оги

    0 0 Отговор
    От смучки ще да се синките. Много му целуват ръце, крака.

    23:20 17.07.2025