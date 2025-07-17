Тръмп е бил прегледан за синини по ръцете

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил прегледан за подуване в долната част на краката и синини по ръцете, заяви днес говорителят на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Цитирайки писмо от лекаря на Тръмп, Левит каза пред репортери, че президентът е бил прегледан и му е било направено изследване на краката с ултразвук, което „открило хронична венозна недостатъчност […] - често срещано състояние, особено при хора на над 70 годишна възраст“.

„Освен това на направени неотдавна снимки на президента се виждат леки синини на гърба на едната му ръка“, каза още Левит. „Това отговаря на симптомите на леко възпаление на меките тъкани от чести ръкостискания и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за профилактика на сърдечносъдови заболявания“, добави тя.