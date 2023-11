Блинкън облече детето си като Зеленски за Хелоуин. Не закъсня коментарът на Мария Захарова

Децата на американския държавен секретар Антъни Блинкън се облякоха в украински одежди за празника Хелоуин: едното като Володимир Зеленски, докато другото с цветовете на украинския флаг.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи това като цинизъм. „Чудовищно е... това е такъв цинизъм. Да доведеш малките си деца в Белия дом, в камуфлажа на Зеленски и украинския флаг...“, каза Захарова пред радио Sputnik.

Antony Blinken dressed his children up as Zelensky and the Ukraine flag for Halloween. pic.twitter.com/eYaTiGk065